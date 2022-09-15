"Металлург" победил "Амур" и поднялся на третье место в Восточной конференции
Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл хабаровский "Амур". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Дубль в составе уральцев оформил канадский нападающий Филипп Майе. В концовке пустые ворота соперников поразил форвард Денис Зернов.
"Металлург" набрал восемь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Впереди только екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирская "Сибирь", у которых по девять баллов. "Амур" с шестью очками занимает шестое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" — "Металлург" — 0:3
Шайбы: Майе 8' (0:1), Майе 27' (0:2), Зернов 59' (0:3)
ХК "Амур"