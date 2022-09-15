"Металлург" победил "Амур" и поднялся на третье место в Восточной конференции

"Металлург" набрал восемь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Впереди только екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирская "Сибирь", у которых по девять баллов. "Амур" с шестью очками занимает шестое место.