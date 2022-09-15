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15 сентября, 12:22

"Металлург" победил "Амур" и поднялся на третье место в Восточной конференции

Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл хабаровский "Амур". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Дубль в составе уральцев оформил канадский нападающий Филипп Майе. В концовке пустые ворота соперников поразил форвард Денис Зернов.

"Авангард" проиграл пятый матч подряд на старте сезона КХЛ

"Авангард" проиграл пятый матч подряд на старте сезона КХЛ

"Металлург" набрал восемь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Впереди только екатеринбургский "Автомобилист" и новосибирская "Сибирь", у которых по девять баллов. "Амур" с шестью очками занимает шестое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" — "Металлург" — 0:3

Шайбы: Майе 8' (0:1), Майе 27' (0:2), Зернов 59' (0:3)

Обложка ©

ХК "Амур"

Роман Фейгин

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