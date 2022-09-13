"Авангард" проиграл пятый матч подряд на старте сезона КХЛ

Омский "Авангард" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл новосибирской "Сибири". Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В основное время все четыре шайбы были заброшены в третьем периоде. Новосибирцы дважды выходили вперёд, играя в меньшинстве, — отличились Евгений Чесалин и Вячеслав Литовченко. У омичей результат сравнивали Рид Буше и Наиль Якупов.

В серии буллитов командам для определения победителя пришлось исполнить по шесть бросков. Автором решающей шайбы стал канадский нападающий "Сибири" Тейлор Бек.

Для "Авангарда" поражение стало пятым подряд на старте сезона. Ранее команда уступила подмосковному "Витязю" (2:3), минскому "Динамо" (3:6), петербургскому СКА (1:4) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4).