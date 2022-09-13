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13 сентября, 15:14

"Авангард" проиграл пятый матч подряд на старте сезона КХЛ

Омский "Авангард" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл новосибирской "Сибири". Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В основное время все четыре шайбы были заброшены в третьем периоде. Новосибирцы дважды выходили вперёд, играя в меньшинстве, — отличились Евгений Чесалин и Вячеслав Литовченко. У омичей результат сравнивали Рид Буше и Наиль Якупов.

В серии буллитов командам для определения победителя пришлось исполнить по шесть бросков. Автором решающей шайбы стал канадский нападающий "Сибири" Тейлор Бек.

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Для "Авангарда" поражение стало пятым подряд на старте сезона. Ранее команда уступила подмосковному "Витязю" (2:3), минскому "Динамо" (3:6), петербургскому СКА (1:4) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4).

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Сибирь" — "Авангард" — 3:2 (по буллитам)

Шайбы: Чесалин 44' (1:0), Буше 45' (1:1), Литовченко 55' (2:1), Якупов 59' (2:2)

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ХК "Авангард"

Роман Фейгин

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