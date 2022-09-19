ВСУ обстреляли донецкую исправительную колонию

Утром 19 сентября Вооружённые силы Украины обстреляли донецкую исправительную колонию, в результате ранен один осуждённый, пострадавших среди личного состава нет. Об этом сообщило Министерство юстиции ДНР.

"Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. В результате обстрела лёгкие ранения получил один осуждённый, ему была оказана первая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.

Насколько серьёзны разрушения зданий учреждения, сейчас уточняется.