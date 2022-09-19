ВСУ обстреляли донецкую исправительную колонию
Утром 19 сентября Вооружённые силы Украины обстреляли донецкую исправительную колонию, в результате ранен один осуждённый, пострадавших среди личного состава нет. Об этом сообщило Министерство юстиции ДНР.
"Донецкая исправительная колония в очередной раз подверглась артобстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. В результате обстрела лёгкие ранения получил один осуждённый, ему была оказана первая медицинская помощь", — говорится в сообщении ведомства.
Насколько серьёзны разрушения зданий учреждения, сейчас уточняется.
А накануне ВСУ обстреляли колонию в Еленовке, в результате был убит один военнопленный, пятеро пострадали. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может занять активную позицию после этого инцидента, который демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov