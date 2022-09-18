Один военнопленный убит и четверо пострадали при обстреле ВСУ колонии в Еленовке
Один военнопленный погиб и ещё четверо пострадали в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", — говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.
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