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18 сентября, 08:18

Один военнопленный убит и четверо пострадали при обстреле ВСУ колонии в Еленовке

Один военнопленный погиб и ещё четверо пострадали в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.

"Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", — говорится в сообщении.

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Это не первый случай, когда ВСУ стреляют по месту содержания пленных украинских военных. Ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные бойцы. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего, по данным ведомства, 50 погибших и 73 раненых.

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Светлана Оперук

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