В Киргизии сообщили о завершении эвакуации жителей приграничных районов с Таджикистаном

Эвакуация жителей районов Киргизии, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, полностью завершена. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Киргизии Болот Шаршаналиев в беседе с ТАСС.

"Да, можно сказать, [что процесс эвакуации завершён]. Мы практически всё население, которое имелось, эвакуировали", — сказал он.