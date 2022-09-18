В Киргизии сообщили о завершении эвакуации жителей приграничных районов с Таджикистаном
Эвакуация жителей районов Киргизии, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, полностью завершена. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Киргизии Болот Шаршаналиев в беседе с ТАСС.
"Да, можно сказать, [что процесс эвакуации завершён]. Мы практически всё население, которое имелось, эвакуировали", — сказал он.
По словам Шаршаналиева, в результате эвакуированы все женщины, дети и старики. В тех населённых пунктах, которые находятся вблизи границы с Таджикистаном, остались лишь добровольные народные дружины из числа местных жителей для обеспечения охраны и безопасности домов.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Вчера, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
EPA / TASS / IGOR KOVALENKO