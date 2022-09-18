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18 сентября, 07:35

В Запорожье стали выдворять неблагонадёжных граждан с освобождённых территорий

Власти Запорожья выдворяют неблагонадёжных граждан на Украину

Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадёжных граждан с освобождённых территорий на Украину за ведение подрывной деятельности и пропаганду киевского режима. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

Власти Запорожья выдворяют неблагонадёжных граждан на Украину. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией", — говорится в сообщении.

Указывается, что один из этих депортированных использовал админресурс с целью организовать и провести несанкционированные митинги, а также финансировал СМИ, пропагандирующие террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой же предпринимал попытки по дестабилизации общественной безопасности. По данным агентства, российские военные доставили четырёх выдворенных до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чём он обвиняется, а затем депортированные пешком отправились за границу освобождённой территории области.

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Обложка ©

Кадр из видео. Telegram / РИА "Новости"

Светлана Оперук

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