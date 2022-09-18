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Опубликовано 18 сентября 2022, 07:16
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ВКС России уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику ВСУ

Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

В рамках специальной операции на Украине ВКС России нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации на Украине. Видео © Telegram / Минобороны России

"Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника Вооружённых сил Украины. Средства объективного контроля зафиксировали поражение целей.

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Ранее ВКС РФ уничтожили более 50 бойцов "Кракена" и двух бригад ВСУ под Харьковом. Высокоточные удары по пунктам временной дислокации представителей формирования, а также 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад были нанесены в районах населённых пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск.

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Кадр из видео телеграм-канала Минобороны России

Евгения Колесникова
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