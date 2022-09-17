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17 сентября, 10:35

ВКС РФ уничтожили более 50 бойцов "Кракена" и двух бригад ВСУ под Харьковом

Воздушно-космические силы уничтожили в Харьковской области более 50 боевиков украинского формирования "Кракен" и двух бригад ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточные удары по пунктам временной дислокации представителей формирования, а также 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад были нанесены в районах населённых пунктов Двуречное, Шевченково и Купянск.

"Уничтожено более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В ходе этого было уничтожено более 120 украинских бойцов, сообщил Игорь Конашенков.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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