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Опубликовано 17 сентября 2022, 10:31

Две бригады ВСУ за сутки потеряли более 140 бойцов в Херсонской и Николаевской областях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. Так, в результате выполнения задач спецоперации за сутки в Херсонской и Николаевской областях удалось ликвидировать более 140 бойцов ВСУ.

Речь идёт о 24-й механизированной бригаде ВСУ, которая была накрыта огнём российских военных в районе населённого пункта Безыменное Херсонской области, а также о 46-й аэромобильной бригаде, которая попала под массированный огонь ВС РФ вблизи населённых пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области.

"Потери бригад ВСУ <...> составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники", — уточнил Конашенков.

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А ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ возобновили провокации у Запорожской АЭС. Всего, по словам Конашенкова, было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения противника сразу же были подавлены ответным огнём.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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