Две бригады ВСУ за сутки потеряли более 140 бойцов в Херсонской и Николаевской областях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. Так, в результате выполнения задач спецоперации за сутки в Херсонской и Николаевской областях удалось ликвидировать более 140 бойцов ВСУ.

Речь идёт о 24-й механизированной бригаде ВСУ, которая была накрыта огнём российских военных в районе населённого пункта Безыменное Херсонской области, а также о 46-й аэромобильной бригаде, которая попала под массированный огонь ВС РФ вблизи населённых пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области.

"Потери бригад ВСУ <...> составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники", — уточнил Конашенков.