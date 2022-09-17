Две бригады ВСУ за сутки потеряли более 140 бойцов в Херсонской и Николаевской областях
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. Так, в результате выполнения задач спецоперации за сутки в Херсонской и Николаевской областях удалось ликвидировать более 140 бойцов ВСУ.
Речь идёт о 24-й механизированной бригаде ВСУ, которая была накрыта огнём российских военных в районе населённого пункта Безыменное Херсонской области, а также о 46-й аэромобильной бригаде, которая попала под массированный огонь ВС РФ вблизи населённых пунктов Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области.
"Потери бригад ВСУ <...> составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники", — уточнил Конашенков.
А ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ возобновили провокации у Запорожской АЭС. Всего, по словам Конашенкова, было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения противника сразу же были подавлены ответным огнём.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine