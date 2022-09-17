ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ
Российские военнослужащие за сутки поразили пять пунктов управления Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, поражены 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.
Ранее Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113. Автор кадров снял, как БТР-82А бил из пушки по некоей цели и маневрировал, стреляя на ходу.
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