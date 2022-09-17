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Опубликовано 17 сентября 2022, 10:24

ВС РФ за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ

Российские военнослужащие за сутки поразили пять пунктов управления Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Северск, Новоукраинка и Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, поражены 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

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