Российский БТР в дуэли не оставил шансов американскому М113
Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113
На Украине российские военные на БТР-82А победили в дуэли экипаж американского бронетранспортёра М-113. Боевая машина, произведённая в США и поставленная Вооружённым силам Украины в качестве военной помощи, в итоге стала трофеем.
Бой между БТР-82А и М-113. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ в своём телеграм-канале показало видео с эпизодом этого боя. Автор кадров снял, как БТР-82А бил из пушки по некоей цели и маневрировал, стреляя на ходу. Затем показано уже, как российские военные осматривают захваченную технику.
"Далеко не уехали", — говорит один из бойцов за кадром.
Дело в том, что, судя по видео, американский бронетранспортёр оказался брошен на поле боя украинским экипажем. Броневик стоял с работающим двигателем.
"Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством", — пояснили в Минобороны РФ.
А ранее Лайф рассказывал, что Минобороны показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.
Минобороны РФ