На Украине российские военные на БТР-82А победили в дуэли экипаж американского бронетранспортёра М-113. Боевая машина, произведённая в США и поставленная Вооружённым силам Украины в качестве военной помощи, в итоге стала трофеем.

Бой между БТР-82А и М-113. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в своём телеграм-канале показало видео с эпизодом этого боя. Автор кадров снял, как БТР-82А бил из пушки по некоей цели и маневрировал, стреляя на ходу. Затем показано уже, как российские военные осматривают захваченную технику.

"Далеко не уехали", — говорит один из бойцов за кадром.

Дело в том, что, судя по видео, американский бронетранспортёр оказался брошен на поле боя украинским экипажем. Броневик стоял с работающим двигателем.

"Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством", — пояснили в Минобороны РФ.