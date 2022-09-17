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Опубликовано 17 сентября 2022, 02:16
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Российский БТР в дуэли не оставил шансов американскому М113

Минобороны показало видео победы российского БТР-82А над американским М113

На Украине российские военные на БТР-82А победили в дуэли экипаж американского бронетранспортёра М-113. Боевая машина, произведённая в США и поставленная Вооружённым силам Украины в качестве военной помощи, в итоге стала трофеем.

Бой между БТР-82А и М-113. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в своём телеграм-канале показало видео с эпизодом этого боя. Автор кадров снял, как БТР-82А бил из пушки по некоей цели и маневрировал, стреляя на ходу. Затем показано уже, как российские военные осматривают захваченную технику.

"Далеко не уехали", — говорит один из бойцов за кадром.

Дело в том, что, судя по видео, американский бронетранспортёр оказался брошен на поле боя украинским экипажем. Броневик стоял с работающим двигателем.

"Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством", — пояснили в Минобороны РФ.

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А ранее Лайф рассказывал, что Минобороны показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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