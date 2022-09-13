Российские Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
Минобороны РФ: Экипаж Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области
Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.
Работа экипажей ударных вертолётов Ми-35. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Как сообщили в ведомстве, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении. Лётчики ежедневно совершали более пяти боевых вылетов — как днём, так и ночью. В ходе выполнения очередной задачи в районе одного из населённых пунктов Изюмского района Харьковской области они обнаружили выдвигающуюся на марше колонну и скопление живой силы противника.
"Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", — говорится в сообщении военного ведомства.
Благодаря действиям российских военнослужащих удалось остановить движение ВСУ и не позволить прорваться к оборонительным позициям Вооружённых сил РФ.
Кстати, ранее Лайф писал, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.