Российские Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

Работа экипажей ударных вертолётов Ми-35. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Как сообщили в ведомстве, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении. Лётчики ежедневно совершали более пяти боевых вылетов — как днём, так и ночью. В ходе выполнения очередной задачи в районе одного из населённых пунктов Изюмского района Харьковской области они обнаружили выдвигающуюся на марше колонну и скопление живой силы противника.

"Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", — говорится в сообщении военного ведомства.

Благодаря действиям российских военнослужащих удалось остановить движение ВСУ и не позволить прорваться к оборонительным позициям Вооружённых сил РФ.