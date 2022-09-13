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13 сентября, 06:18

Российские Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Минобороны РФ: Экипаж Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области

Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

Работа экипажей ударных вертолётов Ми-35. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Как сообщили в ведомстве, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению ВСУ на изюмском направлении. Лётчики ежедневно совершали более пяти боевых вылетов как днём, так и ночью. В ходе выполнения очередной задачи в районе одного из населённых пунктов Изюмского района Харьковской области они обнаружили выдвигающуюся на марше колонну и скопление живой силы противника.

"Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", — говорится в сообщении военного ведомства.

Благодаря действиям российских военнослужащих удалось остановить движение ВСУ и не позволить прорваться к оборонительным позициям Вооружённых сил РФ.

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Кстати, ранее Лайф писал, что на херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николь Вербер

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