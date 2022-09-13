ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 06:18
19285

Российские Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Минобороны РФ: Экипаж Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области

Минобороны РФ показало боевую работу экипажа ударного вертолёта Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В ходе выполнения задач лётчикам удалось ликвидировать украинскую бронетанковую колонну в Харьковской области.

Работа экипажей ударных вертолётов Ми-35. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Как сообщили в ведомстве, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении. Лётчики ежедневно совершали более пяти боевых вылетов — как днём, так и ночью. В ходе выполнения очередной задачи в районе одного из населённых пунктов Изюмского района Харьковской области они обнаружили выдвигающуюся на марше колонну и скопление живой силы противника.

"Оценив обстановку, экипаж вертолёта на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесённого удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", — говорится в сообщении военного ведомства.

Благодаря действиям российских военнослужащих удалось остановить движение ВСУ и не позволить прорваться к оборонительным позициям Вооружённых сил РФ.

Видео сокрушительных ударов из "Тюльпанов" в "Операции Z"
Видео сокрушительных ударов из "Тюльпанов" в "Операции Z"

Кстати, ранее Лайф писал, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.

BannerImage

Минобороны РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar