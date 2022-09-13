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Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 05:58
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В Херсонской области рассказали, как прекратить обстрелы региона со стороны ВСУ

Замглавы Херсонской области призвал сдвинуть линию фронта в сторону Николаева

Смещение линии фронта от Херсонской области позволит обезопасить регион от постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

"Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены", — рассказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что на сегодняшний день регион "на замке": союзные силы готовы давать отпор ВСУ. При этом укрепление линии фронта продолжается, подчеркнул Стремоусов.

В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек
В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек

Ранее Лайф рассказывал, что российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Херсонской области. Исполнителями атак должны были быть члены украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус", а курировали их работу сотрудники Сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Максим Плетнёв
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