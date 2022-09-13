В Херсонской области рассказали, как прекратить обстрелы региона со стороны ВСУ

Смещение линии фронта от Херсонской области позволит обезопасить регион от постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

"Для прекращения обстрелов региона и гарантирования его безопасности необходимо отодвинуть линию фронта в сторону Николаева. У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены", — рассказал Стремоусов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что на сегодняшний день регион "на замке": союзные силы готовы давать отпор ВСУ. При этом укрепление линии фронта продолжается, подчеркнул Стремоусов.

Ранее Лайф рассказывал, что российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Херсонской области. Исполнителями атак должны были быть члены украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус", а курировали их работу сотрудники Сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ.