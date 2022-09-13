Объявлены победители премии "Эмми-2022"

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония награждения премии "Эмми" — одной из самых престижных премий в области ТВ. В двух основных номинациях — "Лучший драматический сериал" и "Лучший комедийный сериал" — победителями стали "Наследники" и "Тед Лассо". Также за "Лучший мини-сериал или антология" награду получил "Белый лотос".

Лучшую женскую роль в драматическом сериале исполнила актриса Зендея, сыгравшая в "Эйфории" Ру Беннет. Также за "Лучшую режиссуру драмы" был отмечен Хван Дон Хёк по нашумевшему во всём мире сериалу "Игра в кальмара". В номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" победителем стал Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), а также Джин Смарт ("Хитрости"). Кроме того, лучшим постановщиком комедии стал режиссёр М. Дж. Делани ("Тед Лассо").

Также отличился создатель социальной сатиры Майк Уайт. Он победил сразу в двух категориях — как сценарист и постановщик. Кроме того, победу в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" одержала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а в мужской — Майкл Китон ("Ломка").