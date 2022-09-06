Уроженке Воронежа вручили премию Emmy за монтаж музыки к сериалу Netflix "Очень странные дела"

Уроженка Воронежа Лена Гликсон получила премию "Эмми" — телевизионный эквивалент "Оскара", "Грэмми" и "Тони". Кинокомпозитор вместе с командой научно-фантастического сериала "Очень странные дела" выиграла в номинации "Лучший монтаж звука в драматическом сериале". В соцсетях девушка пояснила, что занималась монтажом музыки к хиту от Netflix. Теперь Лена решительно настроена попасть в рейтинг журнала Forbes "30 до 30".

"Так сказать, впрыгнула в последний вагон, чтобы попасть в 30 under 30 в следующем году", — написала Гликсон.

Уроженка Воронежа Лена Гликсон (Нежельская) получила премию Emmy за монтаж музыки в драматическом сериале "Очень странные дела". Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lena_glikson_mx

Музыкой Лена увлекается с детства. Закончив девять классов школы, девушка поступила в Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей, а позднее училась в американском музыкальном колледже Беркли в Бостоне. В США начался головокружительный путь Гликсон к успеху. Россиянка называет себя представителем новой школы, помимо работы музредактором занимается ещё и вокальным продюсированием в мюзиклах.

Команда "Очень странных дел" позирует с наградой за выдающийся звуковой монтаж для комедийного или драматического сериала во время премии Creative Arts Emmys 2022 года в Microsoft Theater 4 сентября 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Лена Гликсон — крайняя справа. Фото © Getty Images / Amy Sussman