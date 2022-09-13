Посетившая Донбасс японская журналистка уехала с неожиданным выводом
Журналистка из Японии Асука Токуяма обвинила Украину в разжигании конфликта в Донбассе
В разжигании конфликта в Донбассе виноваты власти Украины. К такому выводу пришла японская журналистка Асука Токуяма, посетившая летом Донецк и Мариуполь. Своими мыслями она поделилась на страницах Daily Shinco.
"Как журналистка, проживающая в России, в середине июня я несколько дней пробыла в Донецке. По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду. Царил совершенно мирный пейзаж", — рассказала Токуяма.
Но в жизни города есть и ужасы войны, добавила она. В том числе это "школы, лежащие в руинах, на которые больно смотреть". Журналистка призналась, что у неё в памяти запечатлелись мирные жители, погибшие от снарядов, выпущенных по многолюдному рынку.
В Мариуполе Токуяма встретилась с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Он рассказал, что жизнь там постепенно нормализуется. В итоге Асука Токуяма призналась, ей не хочется делать больших обобщений, поскольку она остро почувствовала, что "эти полгода не являются определенной временной вехой".
Как рассказывал Лайф, до конца 2022 года Россия планирует восстановить примерно 1300 многоквартирных домов и более 14 тысяч ИЖС в Донбассе. А в Мариуполе за этот период планируется построить 100 тысяч квадратных метров для 15 тысяч человек.
ТАСС / Владимир Гердо