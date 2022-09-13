Посетившая Донбасс японская журналистка уехала с неожиданным выводом

В разжигании конфликта в Донбассе виноваты власти Украины. К такому выводу пришла японская журналистка Асука Токуяма, посетившая летом Донецк и Мариуполь. Своими мыслями она поделилась на страницах Daily Shinco.

"Как журналистка, проживающая в России, в середине июня я несколько дней пробыла в Донецке. По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду. Царил совершенно мирный пейзаж", — рассказала Токуяма.

Но в жизни города есть и ужасы войны, добавила она. В том числе это "школы, лежащие в руинах, на которые больно смотреть". Журналистка призналась, что у неё в памяти запечатлелись мирные жители, погибшие от снарядов, выпущенных по многолюдному рынку.

В Мариуполе Токуяма встретилась с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Он рассказал, что жизнь там постепенно нормализуется. В итоге Асука Токуяма призналась, ей не хочется делать больших обобщений, поскольку она остро почувствовала, что "эти полгода не являются определенной временной вехой".