Пушков посоветовал Санду отправиться за газом в "родную Румынию"
Пушков посоветовал Санду покупать "молекулы свободы" у США и Румынии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ. Она сетовала, что её страна не может столько платить за голубое топливо. Пушков посоветовал лидеру республики в этом случае обратиться к США или Румынии.
"Не может Санду платить — пусть [российский] газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Позже стало известно, что молдавский министр Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами.
Telegram / Алексей Пушков