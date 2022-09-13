Пушков посоветовал Санду отправиться за газом в "родную Румынию"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ. Она сетовала, что её страна не может столько платить за голубое топливо. Пушков посоветовал лидеру республики в этом случае обратиться к США или Румынии.

"Не может Санду платить — пусть [российский] газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", — написал сенатор в своём Telegram-канале.