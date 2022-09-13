НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 04:23

Пушков посоветовал Санду отправиться за газом в "родную Румынию"

Пушков посоветовал Санду покупать "молекулы свободы" у США и Румынии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ. Она сетовала, что её страна не может столько платить за голубое топливо. Пушков посоветовал лидеру республики в этом случае обратиться к США или Румынии.

"Не может Санду платить — пусть [российский] газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Встреча Санду с депутатами Гагаузии обернулась скандалом из-за вопроса о российском газе

Встреча Санду с депутатами Гагаузии обернулась скандалом из-за вопроса о российском газе

Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Позже стало известно, что молдавский министр Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами.

Обложка ©

Telegram / Алексей Пушков

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров