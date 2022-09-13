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13 сентября, 03:58

Попытка № 12: Убийцу Джона Леннона опять отказались выпустить досрочно

AFP: Убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении

<p>Марк Чепмен. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MarkDavidChapman2018.png" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Департамент полиции Нью-Йорка</a></p>

Марк Чепмен. Фото © Wikipedia / Департамент полиции Нью-Йорка

Убийце легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона — Марку Чепмену — в очередной раз отказано в условно-досрочном освобождении. Произошло это в 12-й раз. Об этом сообщило AFP со ссылкой на исправительные учреждения в штате Нью-Йорк.

Перед комиссией по УДО Чепмен предстал в конце августа. Как cообщает агентство, следующее слушание по этому вопросу должно состояться в 2024 году. Ожидается, что стенограмма нынешнего заседания будет вскоре опубликована. 11-й отказ в освобождении прозвучал для убийцы Джона Леннона в 2020 году.

Опубликовано неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно из отеля на Багамах

Опубликовано неизданное видео Джона Леннона и Йоко Оно из отеля на Багамах

Напомним, что преступление было совершено 8 декабря 1980 года. Чепмен выстрелил в британского музыканта пять раз, когда тот выходил из апартаментов на Манхэттене. Затем сознался в убийстве и был приговорён к пожизненному лишению свободы с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет.

Как рассказывал Лайф, убийца Джона Леннона спустя 40 лет извинился перед Йоко Оно. Преступник отметил, что его поступку нет оправдания и он заслуживает смертной казни.

Арина Родионова

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