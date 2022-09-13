Попытка № 12: Убийцу Джона Леннона опять отказались выпустить досрочно

Убийце легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона — Марку Чепмену — в очередной раз отказано в условно-досрочном освобождении. Произошло это в 12-й раз. Об этом сообщило AFP со ссылкой на исправительные учреждения в штате Нью-Йорк.

Перед комиссией по УДО Чепмен предстал в конце августа. Как cообщает агентство, следующее слушание по этому вопросу должно состояться в 2024 году. Ожидается, что стенограмма нынешнего заседания будет вскоре опубликована. 11-й отказ в освобождении прозвучал для убийцы Джона Леннона в 2020 году.

Напомним, что преступление было совершено 8 декабря 1980 года. Чепмен выстрелил в британского музыканта пять раз, когда тот выходил из апартаментов на Манхэттене. Затем сознался в убийстве и был приговорён к пожизненному лишению свободы с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет.