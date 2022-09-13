В Херсоне заявили о потере ВСУ на этом направлении 3500 человек

Более 3500 человек — такие потери Вооружённых сил Украины были отмечены на херсонском направлении. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны", — приводит РИА "Новости" его слова.

Стремоусов заверил, что реального продвижения украинских войск в том регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако российских войск там никогда не было. Это сёла из буферной зоны.