ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 02:59
53475

Видео сокрушительных ударов из "Тюльпанов" в "Операции Z"

Минобороны России показало видео боевой работы самоходных миномётов "Тюльпан" в СВО

Среди прочего вооружения российские военные используют в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине 240-миллиметровые самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан". Боевые расчёты Западного военного округа с их помощью уничтожают замаскированные укреплённые позиции и боевую технику ВСУ.

Работа боевых расчётов самоходных миномётов "Тюльпан". Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало работу этих расчётов. В ведомстве уточнили, что "Тюльпаны" подходят для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских батарей и так далее.

"Где артиллерия и обычная пехота не могут взять. Потому что у нас калибр большой — 240 мм. Пробивает броню до трёх метров, то есть бетон", — уточнил военнослужащий на видео от Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что "Тюльпан" — единственный в мире миномёт такого калибра, аналогов больше нет нигде в мире.

Минобороны показало ночные пуски из "Искандеров" по ВСУ
Минобороны показало ночные пуски из "Искандеров" по ВСУ

Как сообщал Лайф, ранее выяснилось, что российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" оказались способны держать удар из "Джавелинов". После попаданий этим машинам требовался лишь небольшой ремонт.

BannerImage

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar