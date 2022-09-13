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13 сентября, 02:59

Пробивает три метра бетона: Видео сокрушительных ударов из "Тюльпанов" в "Операции Z"

Минобороны России показало видео боевой работы самоходных миномётов "Тюльпан" в СВО

Среди прочего вооружения российские военные используют в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине 240-мм самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан". Боевые расчёты Западного военного округа с их помощью уничтожают замаскированные укреплённые позиции и боевую технику ВСУ.

Работа боевых расчётов самоходных миномётов "Тюльпан". Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало работу этих расчётов. В ведомстве уточнили, что "Тюльпаны" подходят для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских батарей и так далее.

"Где артиллерия и обычная пехота не могут взять. Потому что у нас калибр большой – 240 мм. Пробивает броню до трёх метров, то есть бетон", — уточнил военнослужащий на видео от Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что "Тюльпан" — единственный в мире миномёт такого калибра, аналогов больше нет нигде в мире.

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Как сообщал Лайф, ранее выяснилось, что российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" оказались способны держать удар из "Джавелинов". После попаданий этим машина требовался лишь небольшой ремонт.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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