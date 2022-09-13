Среди прочего вооружения российские военные используют в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине 240-миллиметровые самоходные миномёты 2С4 "Тюльпан". Боевые расчёты Западного военного округа с их помощью уничтожают замаскированные укреплённые позиции и боевую технику ВСУ.

Работа боевых расчётов самоходных миномётов "Тюльпан". Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало работу этих расчётов. В ведомстве уточнили, что "Тюльпаны" подходят для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских батарей и так далее.

"Где артиллерия и обычная пехота не могут взять. Потому что у нас калибр большой — 240 мм. Пробивает броню до трёх метров, то есть бетон", — уточнил военнослужащий на видео от Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что "Тюльпан" — единственный в мире миномёт такого калибра, аналогов больше нет нигде в мире.