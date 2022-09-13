Врач рассказала, кому вредно принимать витаминно-минеральные комплексы
Врач Бережная предупредила об опасности приёма витаминов при язве желудка
Не всем можно принимать витаминно-минеральные комплексы без вреда для здоровья. Об этом предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Она рассказала, что, к примеру, при остром воспалении в желудочно-кишечном тракте витамины могут оказать местное раздражающее действие и спровоцировать усиление воспаления. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией.
"При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности. Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача", — сказала в интервью радио Sputnik Бережная.
При хроническом течении заболевания витамины принимать можно, добавила врач, но вне обострения. Если люди болеют долго, то им коррекция просто необходима, подчеркнула Бережная.
Ранее Лайф писал, что терапевт рассказал о роли цинка как средства против простуды. Он уточнил, что приём препарата носит больше психотерапевтическую роль, чем лечебную. К ому же, отметил он, к приёму лекарств с цинком стоит относиться с осторожностью из-за побочных эффектов.
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