Врач рассказала, кому вредно принимать витаминно-минеральные комплексы

Не всем можно принимать витаминно-минеральные комплексы без вреда для здоровья. Об этом предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Она рассказала, что, к примеру, при остром воспалении в желудочно-кишечном тракте витамины могут оказать местное раздражающее действие и спровоцировать усиление воспаления. Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией.

"При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности. Соответственно, сначала мы лечим процесс, а потом принимаем курсы витаминов, желательно по назначению врача", — сказала в интервью радио Sputnik Бережная.

При хроническом течении заболевания витамины принимать можно, добавила врач, но вне обострения. Если люди болеют долго, то им коррекция просто необходима, подчеркнула Бережная.