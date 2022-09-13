Дипломат заявил о дискриминации работающих в ООН россиян
Дипломат Леонидченко заявил о визовой дискриминации россиян в секретариате ООН
В отношении россиян, поступивших на работу в секретариат ООН, усиливается визовая дискриминация. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.
"Растёт практика визовой дискриминации граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН. Не могут получить визы и россияне, уже там работающие", — сказал он на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
Леонидченко отметил, что Москва в связи с этим рассчитывает на более активную позицию генсека ООН по защите прав "хотя бы его собственных сотрудников". Также дипломат напомнил, что российские делегации тоже испытывают проблемы. В итоге они или вовсе не приезжают, или недоукомплектованы. Среди прочего он привёл в пример третий саммит руководителей органов полиции государств-членов ООН.
"Никто из нашей делегации, включая министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, не получил виз. Наше участие в официальном ооновском мероприятии оказалось попросту сорвано", — добавил Леонидченко.
"Время ещё есть": Лавров попросил больше не напоминать США о проблеме с визами делегации РФ в ГА ООН
Как сообщал Лайф, ранее Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
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