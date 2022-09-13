В США человек впервые умер от оспы обезьян

Власти Соединённых Штатов подтвердили первый случай гибели в стране человека от оспы обезьян. Заявление об этом распространил Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес.

"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Там пояснили, что иммунитет этого человека был ослаблен. В округе он проживал на постоянной основе. После выявления оспы обезьян был госпитализирован.

Стоит уточнить, что это первый случай смерти человека в США именно от оспы обезьян. В Техасе ранее скончался другой заражённый этим вирусом, однако смерть стала следствием других сопутствующих заболеваний.

По данным ЦКПЗ, в США уже 21 985 случаев заражения оспой обезьян. Больше всего в Калифорнии — 4300.