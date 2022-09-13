В США человек впервые умер от оспы обезьян
Власти Соединённых Штатов подтвердили первый случай гибели в стране человека от оспы обезьян. Заявление об этом распространил Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес.
"Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Там пояснили, что иммунитет этого человека был ослаблен. В округе он проживал на постоянной основе. После выявления оспы обезьян был госпитализирован.
Стоит уточнить, что это первый случай смерти человека в США именно от оспы обезьян. В Техасе ранее скончался другой заражённый этим вирусом, однако смерть стала следствием других сопутствующих заболеваний.
По данным ЦКПЗ, в США уже 21 985 случаев заражения оспой обезьян. Больше всего в Калифорнии — 4300.
Как рассказывал Лайф, в России в начале сентября был выявлен второй случай оспы обезьян. Болезнь выявили у мужчины, вернувшегося недавно из поездки по Европе. О первом Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Пациент тогда сам обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, после чего анализы выявили у него именно этот вирус.
Кстати, в России уже разработали современную вакцину от оспы обезьян. Тест-системы для выявления этой болезни у нас уже тоже есть. С их помощью получится обнаружить инфекцию на ранних сроках заражения.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков