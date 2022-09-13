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13 сентября, 00:43

Немецкий профессор назвал цели США в отношении России и Германии

Профессор Крайс: Цель США — разорить Европу и помешать дружбе России с Германией

Соединённые Штаты заинтересованы, чтобы ситуация на Украине обострялась. Такое мнение высказал на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten немецкий профессор экономики Кристиан Крайс.

По его мнению, задействование НАТО в этом конфликте могло бы стать для США решением проблемы с перепроизводством и долгами. В Европе могла бы быть уничтожена большая часть производственных мощностей.

Главная же цель США сейчас, по мнению Крайса, — не допустить сотрудничества России и Германии. На фоне конфликта экономические прогнозы в ФРГ уже звучат всё мрачнее и мрачнее. Страна столкнулась с риском обнищания и деиндустриализации.

Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа

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Как сообщал Лайф, ранее посол России указал Германии на пройденную ею "красную черту". Дипломат заявил, что Берлин не должен был начинать поставки Украине летального вооружения своего производства.

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Flickr / Whitehouse

Андрей Григорьев

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