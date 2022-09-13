Армения решила запросить помощь России из-за обострения на границе с Азербайджаном

Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью на фоне обострения на границе с Азербайджаном. Об этом заявили в правительстве республики. Ереван задействует положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", — сообщила пресс-служба Правительства Армении.