Армения решила запросить помощь России из-за обострения на границе с Азербайджаном
Совбез Армении решил обратиться к России в рамках договора о взаимной помощи
Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью на фоне обострения на границе с Азербайджаном. Об этом заявили в правительстве республики. Ереван задействует положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
"Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", — сообщила пресс-служба Правительства Армении.
В кабмине республики решили также обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН. Как отмечается в заявлении, причина — в "агрессии в отношении суверенной территории Армении" со стороны Азербайджана.
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, а затем и лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в прошлый раз обострилась в начале августа. Российские миротворцы, которые там находятся, принимали меры, чтобы урегулировать конфликт между двумя сторонами. ОДКБ призывала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Затем появилась информация о том, что Азербайджан и Армения высказали готовность работать над мирным соглашением.
ТАСС / Александр Рюмин