Азербайджан и Армения заявили о потерях среди военных из-за обстрелов
Из-за ночных обстрелов потери среди личного состава есть в армии как Азербайджана, так и Армении. Об этом заявили в оборонных ведомствах этих двух стран, на границе которых ночью вновь произошло обострение, возобновились обстрелы.
В ходе брифинга пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что среди военных этой страны есть погибшие и раненые. По версии Еревана, власти Азербайджана готовили военную провокацию на границе заранее. Обстреливаются армянские позиции у Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара и гражданская инфраструктура.
"В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются", — написал Торосян.
По версии же Баку, азербайджанская армия предприняла только ответные действия на армянскую провокацию. Там заявили, что теперь подавляются огневые точки противника, принимаются меры для предотвращения разрастания боестолкновения. В Азербайджане считают, что Армения готовила провокацию в течение последнего месяца.
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась в начале августа. Российские миротворцы, которые там находятся, принимали меры, чтобы урегулировать конфликт между двумя сторонами. ОДКБ призывала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Затем появилась информация о том, что Азербайджан и Армения высказали готовность работать над мирным соглашением.
ТАСС / Валерий Шарифулин