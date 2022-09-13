Азербайджан и Армения заявили о потерях среди военных из-за обстрелов

Из-за ночных обстрелов потери среди личного состава есть в армии как Азербайджана, так и Армении. Об этом заявили в оборонных ведомствах этих двух стран, на границе которых ночью вновь произошло обострение, возобновились обстрелы.

В ходе брифинга пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что среди военных этой страны есть погибшие и раненые. По версии Еревана, власти Азербайджана готовили военную провокацию на границе заранее. Обстреливаются армянские позиции у Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара и гражданская инфраструктура.

"В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются", — написал Торосян.