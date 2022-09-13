Россиян могут лишить медпрепаратов со спиртом

Регистрацию медицинских препаратов, по своему составу идентичных медицинскому спирту, могут прекратить. С такой рекомендацией правительственная комиссия по профилактике правонарушений, возглавляемая министром внутренних дел, выступила в адрес Минздрава. Также в документе говорится об ограничении объёма тары лекарств, в составе которых есть спирт: их использование возможно в производстве нелегальной алкогольной продукции.

"Меры, направленные на предотвращение потребления спиртосодержащих антисептиков в качестве суррогатов алкогольной продукции, концептуально поддерживаются", — сказали газете "Известия" в пресс-службе Минздрава.

Эксперты предложили вообще запретить производство настоек на спирте. Есть категория россиян, употребляющих всякие "боярышники", "ландыши" и другие аналогичные товары явно не для оздоровления. Также приведены данные о том, что в России за прошлый год число случаев отравления нелегальным алкоголем со смертельным исходом выросло на 13,6%.

Что касается объёма тары, уже сегодня Минздрав утверждает перечень спиртосодержащих препаратов, которые должны поступать в оборот в пузырьках не более 25, 50 и 100 мл. А по поводу спиртосодержащих препаратов, которые необходимы для проведения операций или всевозможных медицинских процедур, специалисты считают, что достаточно будет усилить контроль. Комиссия предложила Минздраву сообщить о проделанной работе по указанным рекомендациям до 1 февраля 2023 года.