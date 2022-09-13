Путин и Пашинян обсудили обстрелы на границе Армении и Азербайджана
Кабмин Армении: Путин и Пашинян созвонились из-за эскалации на границе с Азербайджаном
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор по поводу новой эскалации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.
В канцелярии премьера отметили, что Пашинян заявил Владимиру Путину о провокации и агрессии ВС Азербайджана в отношении территории Армении. Он назвал неприемлемыми действия азербайджанской стороны и подчеркнул важность должной реакции международного сообщества.
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе в очередной раз обострилась в начале августа. Российские миротворцы, которые там находятся, принимали меры, чтобы урегулировать конфликт между двумя сторонами. ОДКБ призывала стороны конфликта воздерживаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. Затем появилась информация о том, что Азербайджан и Армения высказали готовность работать над мирным соглашением.
kremlin.ru