Путин и Пашинян обсудили обстрелы на границе Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор по поводу новой эскалации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Армении.

В канцелярии премьера отметили, что Пашинян заявил Владимиру Путину о провокации и агрессии ВС Азербайджана в отношении территории Армении. Он назвал неприемлемыми действия азербайджанской стороны и подчеркнул важность должной реакции международного сообщества.