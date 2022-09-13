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12 сентября, 22:17

США до сих пор не выдали визу Лаврову для посещения Генассамблеи ООН

Дипломат Леонидченко: Лавров и члены делегации не получили визы на Генассамблею ООН

Соединённые Штаты до сих пор не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил глава правовой референтуры российской миссии при ООН Сергей Леонидченко.

"У министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, а также членов его делегации и сопровождающих лиц, включая представителей СМИ, освещающих министерский визит, до сих пор нет виз", — отметил он в ходе заседания Комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания.

Российский дипломат назвал это беспрецедентной ситуацией и свидетельством того, что не решаются проблемы с США: они не выполняют свои обязательства как принимающей стороны. Более того, как отметил Леонидченко, эти проблемы "нарастают как снежный ком".

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Как сообщал Лайф, ранее Посольство РФ в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы Лаврову и всем членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Обложка ©

UN Photo / Loey Felipe

Андрей Григорьев

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