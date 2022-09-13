Комиссаров: Уже 46 выпускников "школы губернаторов" стали избранными главами регионов
Ещё в семи регионах России на выборах, состоявшихся на прошлой неделе, победили выпускники "школы губернаторов". На это обратил внимание глава Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Он поздравил в телеграм-канале с уверенной победой выпускников "школы губернаторов" и перечислил их имена:
- Владимир Мазур — Томская область,
- Максим Егоров — Тамбовская область,
- Павел Малков — Рязанская область,
- Александр Авдеев — Владимирская область,
- Юрий Зайцев — Республика Марий Эл,
- Михаил Евраев — Ярославская область,
- Александр Соколов — Кировская область.
Комиссаров отметил, что теперь выпускников программы развития кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, ставших губернаторами, уже 46. Упомянул он и Романа Бусаргина, финалиста трека "Государственное управление" четвёртого сезона конкурса "Лидеры России", который избран губернатором Саратовской области.
"Наши выпускники получили мощную поддержку от населения и взяли на себя большой груз ответственности за развитие регионов в непростое турбулентное время. Гордимся вашими достижениями и желаем успехов в работе", — написал Комиссаров.
Ранее Лайф писал, что Комиссаров оценил назначение выпускников "школы губернаторов" на высокие посты в ЛНР и ДНР.
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