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12 сентября, 21:34

Комиссаров: Уже 46 выпускников "школы губернаторов" стали избранными главами регионов

Ещё в семи регионах России на выборах, состоявшихся на прошлой неделе, победили выпускники "школы губернаторов". На это обратил внимание глава Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он поздравил в телеграм-канале с уверенной победой выпускников "школы губернаторов" и перечислил их имена:

  • Владимир Мазур — Томская область,
  • Максим Егоров — Тамбовская область,
  • Павел Малков — Рязанская область,
  • Александр Авдеев — Владимирская область,
  • Юрий Зайцев — Республика Марий Эл,
  • Михаил Евраев — Ярославская область,
  • Александр Соколов — Кировская область.

Комиссаров отметил, что теперь выпускников программы развития кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, ставших губернаторами, уже 46. Упомянул он и Романа Бусаргина, финалиста трека "Государственное управление" четвёртого сезона конкурса "Лидеры России", который избран губернатором Саратовской области.

"Наши выпускники получили мощную поддержку от населения и взяли на себя большой груз ответственности за развитие регионов в непростое турбулентное время. Гордимся вашими достижениями и желаем успехов в работе", — написал Комиссаров.

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Ранее Лайф писал, что Комиссаров оценил назначение выпускников "школы губернаторов" на высокие посты в ЛНР и ДНР.

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Telegram-канал / Канал Алексея Комиссарова

Арина Родионова

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