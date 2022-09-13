Комиссаров: Уже 46 выпускников "школы губернаторов" стали избранными главами регионов

Ещё в семи регионах России на выборах, состоявшихся на прошлой неделе, победили выпускники "школы губернаторов". На это обратил внимание глава Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он поздравил в телеграм-канале с уверенной победой выпускников "школы губернаторов" и перечислил их имена: Владимир Мазур — Томская область,

Максим Егоров — Тамбовская область,

Павел Малков — Рязанская область,

Александр Авдеев — Владимирская область,

Юрий Зайцев — Республика Марий Эл,

Михаил Евраев — Ярославская область,

Александр Соколов — Кировская область.

Комиссаров отметил, что теперь выпускников программы развития кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС, ставших губернаторами, уже 46. Упомянул он и Романа Бусаргина, финалиста трека "Государственное управление" четвёртого сезона конкурса "Лидеры России", который избран губернатором Саратовской области.

"Наши выпускники получили мощную поддержку от населения и взяли на себя большой груз ответственности за развитие регионов в непростое турбулентное время. Гордимся вашими достижениями и желаем успехов в работе", — написал Комиссаров.