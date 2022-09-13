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12 сентября, 21:08

Пентагон раскрыл объём вооружения, переданного Украине

Пентагон: США передали Украине более 47 тысяч тонн вооружения и военной техники

За всё время российской спецоперации на Украине Пентагон передал Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Такие данные раскрыты на странице Транспортного командования Вооружённых сил Соединённых Штатов.

Кроме этого, США направили на Украину:

  • 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК);
  • 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);
  • 15 вертолётов;
  • 38 радаров;
  • 10,2 тыс. автоматов и пистолетов;
  • около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;
  • 18 патрульных катеров.

Большая часть вооружения доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен на границе с Украиной, чтобы дальше перемещать грузы по земле. В целом же в Европу для дальнейшей передачи вооружения Киеву транспортные самолёты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров. Всего доставлено более 47 тысяч тон вооружения и военной техники.

Время новых контрактов: Поставки оружия Киеву истощили Пентагон

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Как писал Лайф, США консультировали Киев по боевым действиям под Харьковом. Раньше украинцы неохотно делились с Вашингтоном информацией, опасаясь, что Штаты могут увидеть слабость и сократить объём военной помощи. Но прошедшим летом, как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, сотрудничество стало тесным.

Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Арина Родионова

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