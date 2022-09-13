Пентагон раскрыл объём вооружения, переданного Украине

За всё время российской спецоперации на Украине Пентагон передал Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Такие данные раскрыты на странице Транспортного командования Вооружённых сил Соединённых Штатов.

Кроме этого, США направили на Украину: 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК);

1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);

15 вертолётов;

38 радаров;

10,2 тыс. автоматов и пистолетов;

около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;

18 патрульных катеров.

Большая часть вооружения доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен на границе с Украиной, чтобы дальше перемещать грузы по земле. В целом же в Европу для дальнейшей передачи вооружения Киеву транспортные самолёты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров. Всего доставлено более 47 тысяч тон вооружения и военной техники.