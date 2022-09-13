Пентагон раскрыл объём вооружения, переданного Украине
Пентагон: США передали Украине более 47 тысяч тонн вооружения и военной техники
За всё время российской спецоперации на Украине Пентагон передал Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Такие данные раскрыты на странице Транспортного командования Вооружённых сил Соединённых Штатов.
Кроме этого, США направили на Украину:
- 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК);
- 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК);
- 15 вертолётов;
- 38 радаров;
- 10,2 тыс. автоматов и пистолетов;
- около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия;
- 18 патрульных катеров.
Большая часть вооружения доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен на границе с Украиной, чтобы дальше перемещать грузы по земле. В целом же в Европу для дальнейшей передачи вооружения Киеву транспортные самолёты — как военные, так и зафрахтованные Пентагоном — совершили 754 рейса. Также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров. Всего доставлено более 47 тысяч тон вооружения и военной техники.
Как писал Лайф, США консультировали Киев по боевым действиям под Харьковом. Раньше украинцы неохотно делились с Вашингтоном информацией, опасаясь, что Штаты могут увидеть слабость и сократить объём военной помощи. Но прошедшим летом, как сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, сотрудничество стало тесным.
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