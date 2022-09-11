NYT: США консультировали Киев по боевым действиям под Харьковом

Разведывательные службы США и Украины стали теснее сотрудничать прошедшим летом во время подготовки Киева к боевым действиям в Харьковской области. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, раньше украинцы неохотно делились с Вашингтоном информацией, опасаясь, что Штаты могут увидеть слабость и сократить объём военной помощи. Однако позже они решили, что открытость позволит убедить американцев нарастить поставки вооружения. Как сообщает газета, высокопоставленные представители властей США отказались сообщать, как много деталей "плана контрнаступления" раскрыли украинцы Вашингтону, а также как велика была помощь Америки. Однако один из них отметил, что американцы "постоянно обсуждали" с Киевом, как Незалежная может "остановить наступление России" на востоке страны.