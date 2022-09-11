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11 сентября, 16:39

В МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны

Стартовали консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в "Твиттере".

"Необходимо срочное создание вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что глава объединения Рафаэль Гросси обрадовался известию о восстановлении 10 сентября запасной линии электропередачи, которая ведёт к ЗАЭС, однако в то же время сильно обеспокоен ситуацией на станции, учитывая продолжающиеся обстрелы.

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Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание в ближайшие дни обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, распространённом по итогам телефонного разговора глав двух государств 11 сентября.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов

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