В МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны

Стартовали консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в "Твиттере".

"Необходимо срочное создание вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что глава объединения Рафаэль Гросси обрадовался известию о восстановлении 10 сентября запасной линии электропередачи, которая ведёт к ЗАЭС, однако в то же время сильно обеспокоен ситуацией на станции, учитывая продолжающиеся обстрелы.