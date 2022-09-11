В МАГАТЭ заявили о старте консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны
Стартовали консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в "Твиттере".
"Необходимо срочное создание вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации", — сказано в сообщении.
В агентстве уточнили, что глава объединения Рафаэль Гросси обрадовался известию о восстановлении 10 сентября запасной линии электропередачи, которая ведёт к ЗАЭС, однако в то же время сильно обеспокоен ситуацией на станции, учитывая продолжающиеся обстрелы.
Ранее Лайф писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание в ближайшие дни обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, распространённом по итогам телефонного разговора глав двух государств 11 сентября.
ТАСС / Сергей Мальгавко