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11 сентября, 14:13

Путин рассказал Макрону о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе диалога глава РФ рассказал коллеге о регулярных украинских атаках на Запорожскую АЭС.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о принимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что "проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине".

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Напомним, предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 19 августа, это был первый диалог после трёхмесячного перерыва. Тогда Путин указал Макрону на сохраняющиеся препятствия для экспорта российских товаров, а также на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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