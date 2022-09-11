Путин рассказал Макрону о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе диалога глава РФ рассказал коллеге о регулярных украинских атаках на Запорожскую АЭС.
"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о принимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", — говорится в сообщении.
В Кремле уточнили, что "проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине".
Напомним, предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 19 августа, это был первый диалог после трёхмесячного перерыва. Тогда Путин указал Макрону на сохраняющиеся препятствия для экспорта российских товаров, а также на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС.