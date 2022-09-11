Путин рассказал Макрону о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе диалога глава РФ рассказал коллеге о регулярных украинских атаках на Запорожскую АЭС.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о принимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", — говорится в сообщении.