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11 сентября, 14:03

"Наглецы из Воронежа" набирают обороты: "Факел" одержал первую победу в РПЛ за 21 год

"Факел" обыграл "Локомотив" и одержал первую победу после возвращения в РПЛ

Воронежский "Факел" одержал первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв в родных стенах московский "Локомотив" со счётом 2:0.

Голами в составе воронежцев отметились Евгений Морозов в добавленное к первому тайму время и Ираклий Квеквескири в середине второго тайма.

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Отметим, что для "Факела" это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ, а также первая виктория воронежской команды за 21 год в высшем дивизионе российского футбола. "Локомотив" же проигрывает третий матч подряд и продолжает находиться в середине турнирной таблицы.

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ФК "Факел"

Шамиль Гаджиев

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