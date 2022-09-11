"Наглецы из Воронежа" набирают обороты: "Факел" одержал первую победу в РПЛ за 21 год

Голами в составе воронежцев отметились Евгений Морозов в добавленное к первому тайму время и Ираклий Квеквескири в середине второго тайма.

Отметим, что для "Факела" это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ, а также первая виктория воронежской команды за 21 год в высшем дивизионе российского футбола. "Локомотив" же проигрывает третий матч подряд и продолжает находиться в середине турнирной таблицы.