"Наглецы из Воронежа" набирают обороты: "Факел" одержал первую победу в РПЛ за 21 год
"Факел" обыграл "Локомотив" и одержал первую победу после возвращения в РПЛ
Воронежский "Факел" одержал первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв в родных стенах московский "Локомотив" со счётом 2:0.
Голами в составе воронежцев отметились Евгений Морозов в добавленное к первому тайму время и Ираклий Квеквескири в середине второго тайма.
Отметим, что для "Факела" это первая победа в нынешнем сезоне РПЛ, а также первая виктория воронежской команды за 21 год в высшем дивизионе российского футбола. "Локомотив" же проигрывает третий матч подряд и продолжает находиться в середине турнирной таблицы.
ФК "Факел"