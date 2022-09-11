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11 сентября, 12:30

"Ахмат" уволил Андрея Талалаева с поста главного тренера

Грозненский "Ахмат" объявил об увольнении главного тренера команды Андрея Талалаева. Сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Причины такого шага не называются. К ближайшим матчам грозненцев будет готовить старший тренер Юрий Нагайцев.

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Добавим, что Андрей Талалаев возглавлял "Ахмат" с 2020 года. При нём грозненцы одержали 32 победы в 76 матчах. В последнем туре команда из столицы Чечни на своём поле уступила "Пари НН" со счётом 1:3.

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РФК "Ахмат"

Шамиль Гаджиев

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