"Ахмат" уволил Андрея Талалаева с поста главного тренера

Причины такого шага не называются. К ближайшим матчам грозненцев будет готовить старший тренер Юрий Нагайцев.

Добавим, что Андрей Талалаев возглавлял "Ахмат" с 2020 года. При нём грозненцы одержали 32 победы в 76 матчах. В последнем туре команда из столицы Чечни на своём поле уступила "Пари НН" со счётом 1:3.