Премьер Греции Мицотакис: Афины не намерены поставлять Киеву ЗРК С-300

Афины не будут отправлять Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, посколько они нужны для обороны Греции. Об этом в ходе пресс-конференции на 86-й Салоникской международной выставке заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Трансляцию ведёт канал ERT1.

"Вопрос [об отправке С-300 на Украину] не стоит. Мы много раз говорили, что поддержка, которую мы оказываем Украине, не может идти в ущерб обороне нашей страны", — сказал он.

По словам премьера, Афины договорились с Киевом об отправке греческих боевых машин пехоты, но при этом они должны быть немедленно заменены на более современный германский бронированный военный транспорт. По данному решению всё ещё идут обсуждения, отметил Мицотакис.