Байден заявил, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить

Президент США Джо Байден сообщил, что знает о "контрнаступлении" Вооружённых сил Украины. Однако, когда журналист задал американскому лидеру соответствующий вопрос, тот отказался отвечать на него подробно.

"Да, я осведомлён, однако не стану сейчас об этом говорить, так как ситуация в развитии", — сказал Байден.