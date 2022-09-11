НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 13:48

Байден заявил, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить

Президент США Джо Байден сообщил, что знает о "контрнаступлении" Вооружённых сил Украины. Однако, когда журналист задал американскому лидеру соответствующий вопрос, тот отказался отвечать на него подробно.

"Да, я осведомлён, однако не стану сейчас об этом говорить, так как ситуация в развитии", — сказал Байден.

"Контрнаступление, но какой ценой?": Французам показали сюжет о значительных потерях в рядах ВСУ

"Контрнаступление, но какой ценой?": Французам показали сюжет о значительных потерях в рядах ВСУ

Ранее в Минобороны России сообщили о перегруппировке войск РФ в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. Как отметили в ведомстве, это сделано для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров