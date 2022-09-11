Байден заявил, что информирован о контрнаступлении ВСУ, но не будет об этом говорить
Президент США Джо Байден сообщил, что знает о "контрнаступлении" Вооружённых сил Украины. Однако, когда журналист задал американскому лидеру соответствующий вопрос, тот отказался отвечать на него подробно.
"Да, я осведомлён, однако не стану сейчас об этом говорить, так как ситуация в развитии", — сказал Байден.
Ранее в Минобороны России сообщили о перегруппировке войск РФ в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. Как отметили в ведомстве, это сделано для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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