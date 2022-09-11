Минобороны РФ: ВСУ с 1 сентября 26 раз обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар

Украинские военнослужащие в период с 1 сентября 26 раз обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар. Из-за этого город дважды оставался без электричества, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции", — сказал он.

По словам Конашенкова, ВСУ намерено ведут огонь по энергетической инфраструктуре освобождённых российскими войсками территорий: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи.

Кроме того, представитель Минобороны РФ отметил, что из-за прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября город Энергодар дважды оставался без электроэнергии.