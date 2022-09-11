Власти Запорожья сообщили о продолжении работы на ЗАЭС двух специалистов МАГАТЭ
Рогов: Два эксперта МАГАТЭ до сих пор работают на ЗАЭС
Два специалиста МАГАТЭ, входившие в состав специальной миссии агентства по инспектированию Запорожской АЭС, продолжают работать на станции. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Нет, там два наблюдателя находятся физически", — сказал он, отвечая на вопрос, покинули ли специалисты МАГАТЭ атомную электростанцию.
Ранее власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на дизель-генераторы. Теперь энергообеспечение собственных нужд станции после отключения последнего, шестого, энергоблока происходит за их счёт.
ТАСС / Сергей Мальгавко