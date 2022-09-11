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11 сентября, 10:29

Власти Запорожья сообщили о продолжении работы на ЗАЭС двух специалистов МАГАТЭ

Рогов: Два эксперта МАГАТЭ до сих пор работают на ЗАЭС

Два специалиста МАГАТЭ, входившие в состав специальной миссии агентства по инспектированию Запорожской АЭС, продолжают работать на станции. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Нет, там два наблюдателя находятся физически", — сказал он, отвечая на вопрос, покинули ли специалисты МАГАТЭ атомную электростанцию.

В Киеве предрекли Украине крайне тяжёлую зиму без электроэнергии с ЗАЭС

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Ранее власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на дизель-генераторы. Теперь энергообеспечение собственных нужд станции после отключения последнего, шестого, энергоблока происходит за их счёт.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Григорий Воронцов

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