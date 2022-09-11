Европе предрекли упадок, схожий с крахом Римской империи

Европа находится в состоянии упадка, сравнимого с падением Римской империи. Об этом заявил немецкий журналист Даниэль Эккерт в статье для газеты Die Welt.

История развала Рима имеет параллели с тем, как развивается европейский кризис, указал он. В частности, инфляция поразила до этого стабильную валюту. По словам Эккерта, в Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, а потом девальвация перевернула общественный порядок с ног на голову.

"Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков", — написал журналист.

Ещё одним фактором стал период пандемии, ведь в Римской империи до инфляции свирепствовала чума Антонина. Денежный и экономический порядок уже не были прежними после неё, а попытка государства контролировать рынок привела к ещё большему обострению кризиса. Так, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.

По словам автора, Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что как страна-экспортёр больше других зависит от безопасных торговых путей. Санкционные ограничения и закрытие границ в ходе пандемии ковида также не способствуют экономическому росту.

"Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание", — заключил он.