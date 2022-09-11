Минобороны: Россия будет восстанавливать демонтированные за рубежом памятники

Россия займётся восстановлением военных памятников, демонтированных в сопредельных странах. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", — сказал он.

По словам Булгакова, установленный в Ивангороде памятник танку Т-34 в ответ на демонтаж аналогичного монумента властями Эстонии является первым мемориалом, восстановленным в рамках принятого решения.