Минобороны: Россия будет восстанавливать демонтированные за рубежом памятники
Россия займётся восстановлением военных памятников, демонтированных в сопредельных странах. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", — сказал он.
По словам Булгакова, установленный в Ивангороде памятник танку Т-34 в ответ на демонтаж аналогичного монумента властями Эстонии является первым мемориалом, восстановленным в рамках принятого решения.
Ранее Лайф рассказывал, что в День танкиста в Ивангороде открыли памятник Т-34. Он был восстановлен по предложению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Открыл мемориал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
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