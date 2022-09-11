НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 10:12

Минобороны: Россия будет восстанавливать демонтированные за рубежом памятники

Россия займётся восстановлением военных памятников, демонтированных в сопредельных странах. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли", — сказал он.

По словам Булгакова, установленный в Ивангороде памятник танку Т-34 в ответ на демонтаж аналогичного монумента властями Эстонии является первым мемориалом, восстановленным в рамках принятого решения.

"Волонтёры Победы" взяли шефство над мемориалом Саур-Могила в ДНР

"Волонтёры Победы" взяли шефство над мемориалом Саур-Могила в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что в День танкиста в Ивангороде открыли памятник Т-34. Он был восстановлен по предложению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Открыл мемориал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров