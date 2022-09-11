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11 сентября, 09:58

В России создали первую вакцину от ротавируса

В Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии создали первую в РФ вакцину от ротавируса

Учёные из Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"Учёные РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ротавирус — это острая кишечная инфекция, которой можно заболеть в любом возрасте, однако чаще всего ею заражаются дети от 1,5 года до 2 лет. При этом возбудитель долгое время сохраняет жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоёмах, так и в хлорированной воде, например в бассейнах.

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Ранее врач рассказала, в каком водоёме риск подхватить ротавирус наиболее высок. Так, по её словам, крайне опасны озёра с непроточной водой. Также высокий риск заражения ротавирусом остаётся и при купании в речке.

Обложка ©

rniimp.ru

Григорий Воронцов

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