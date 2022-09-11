В России создали первую вакцину от ротавируса

Учёные из Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"Учёные РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора разработали первую в России вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата. В 2023 году планируется запустить производство", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ротавирус — это острая кишечная инфекция, которой можно заболеть в любом возрасте, однако чаще всего ею заражаются дети от 1,5 года до 2 лет. При этом возбудитель долгое время сохраняет жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоёмах, так и в хлорированной воде, например в бассейнах.