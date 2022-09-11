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11 сентября, 10:03

Памфилова: Атаковавшие ресурсы ЦИК хакеры немножко зубы обломали

Памфилова: ЦИК выявил 29 234 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы

За минувшие сутки Центризбирком зафиксировал 58 попыток потенциально опасного воздействия на свои сетевые ресурсы, их число с 1 июня увеличилось до 29 234. Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом новых DDoS-атак замечено не было, их количество осталось прежним — 94, указала она.

"Немножко зубы они обломали. По нашим меркам вполне в штатном режиме [проходит голосование], ничего страшного", — сказала председатель ЦИК.

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Ранее Памфилова сообщила, что первым российским регионом, начавшим подсчёт голосов на выборах, стал Камчатский край. Избирательные участки там уже закрылись.

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Сайт ЦИК РФ

Артур Лапсаков

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