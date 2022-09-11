Памфилова: Атаковавшие ресурсы ЦИК хакеры немножко зубы обломали

За минувшие сутки Центризбирком зафиксировал 58 попыток потенциально опасного воздействия на свои сетевые ресурсы, их число с 1 июня увеличилось до 29 234. Об этом на брифинге сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом новых DDoS-атак замечено не было, их количество осталось прежним — 94, указала она.

"Немножко зубы они обломали. По нашим меркам вполне в штатном режиме [проходит голосование], ничего страшного", — сказала председатель ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что первым российским регионом, начавшим подсчёт голосов на выборах, стал Камчатский край. Избирательные участки там уже закрылись.