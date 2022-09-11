Глава СПЧ Фадеев заявил об отсутствии заметных нарушений на выборах

Сколько-нибудь заметных нарушений при голосовании на выборах в семи регионах России, где работает мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не выявлено. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как он уточнил ТАСС, группа работает в Тамбове, на Сахалине, в Карелии, в Ярославской области, Москве и других регионах.

"Нет сколько-нибудь заметных [нарушений], такие мелкие нарушения совершенно технического характера", — сказал Фадеев.

Никаких подозрений о возможных нарушениях, повлияющих на исход голосования, нет, добавил он, заметив, что пока всё идёт очень ровно и складно.