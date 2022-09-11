Глава СПЧ Фадеев заявил об отсутствии заметных нарушений на выборах
Сколько-нибудь заметных нарушений при голосовании на выборах в семи регионах России, где работает мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не выявлено. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Как он уточнил ТАСС, группа работает в Тамбове, на Сахалине, в Карелии, в Ярославской области, Москве и других регионах.
"Нет сколько-нибудь заметных [нарушений], такие мелкие нарушения совершенно технического характера", — сказал Фадеев.
Никаких подозрений о возможных нарушениях, повлияющих на исход голосования, нет, добавил он, заметив, что пока всё идёт очень ровно и складно.
Ранее Лайф сообщал, что в ОП РФ обратились к ЦИК с просьбой взять на контроль два факта нарушения на выборах. Речь идёт об избирательных участках в Калининграде и Геленджике.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Единый день голосования (ЕДГ)
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