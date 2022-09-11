Эксперты НОМ дали оценку провокациям при голосовании в Удмуртии и Саратовской области

Эксперты из ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) сообщили о потоке информационных вбросов и провокаций во второй день голосования в Удмуртии, Саратовской области и ряде других регионов, основные сигналы поступали от одной партии.

Так, в Удмуртской Республике наблюдатели от КПРФ всячески пытались повлиять на работу комиссий, забрасывая их жалобами по любому незначительному вопросу, рассказал глава регионального Общественного штаба Степан Чирков.

"В ЦИК республики поступило обращение о том, чтобы разрешить наблюдателям от КПРФ размещать наклейки на сейф-пакетах. В этом требовании было отказано, поскольку такие действия могут поставить под сомнение весь процесс работы комиссии", — отметил Чирков.

По словам главы штаба, жалобы поступали на недостаточную длину штор для соблюдения тайны голосования, член мобильной группы выехала на участок и лично удостоверилась, что никаких препятствий для свободного и тайного голосования нет. Несмотря на попытки провокаций, добавил Чирков, второй день прошёл в нормальном ключе и фактов нарушений не выявлено.

В Саратовской области мобильная группа Общественного штаба неоднократно выезжала на участки, где представители КПРФ пытались смоделировать скандальные ситуации и выбить из строя членов комиссий: требовали отдать журналы, которые фиксируют голосующих, а также показать избирательные бюллетени, сообщил председатель Общественной палаты региона, доктор экономических наук Борис Шинчук. По наблюдениям эксперта, в целом выборы в регионе проходят в нормальном ключе, активность избирателей достаточно высокая, а все шесть тысяч общественных наблюдателей находятся на участках.

В Новгородской и Калининградской областях жалоб и нарушений во второй день голосования на выборах не поступало, рассказали наблюдатели.