Врио главы Рязанской области Малков проголосовал на выборах губернатора региона

Врио главы Рязанской области Павел Малков отдал свой голос на выборах губернатора региона на избирательном участке № 1023 в здании Русской классической школы № 7. Об этом сообщает ТАСС. После выполнения гражданского долга он подчеркнул важность голосования, ведь с его помощью люди выбирают будущее.

"На мой взгляд, всегда надо участвовать в голосовании. Сколько в моей жизни было выборов, я всегда свой голос отдавал. На самом деле мы с вами выбираем будущее, развитие, направление, по которому будем двигаться", — сказал Малков.

Выборы всегда разные, подчеркнул врио губернатора, они отличаются масштабами принимаемого решения. По его словам, от решения жителей Рязанской области в этом году будет зависеть то, как регион будет развиваться в будущем.

По данным пресс-службы областного правительства, по всему региону с 08:00 до 20:00 работают 999 избирательных участков. В помещениях осуществляется температурный контроль, обеспечено соблюдение мер санитарной безопасности и предусмотрены одноразовая маска и шариковая ручка для местных жителей. А ещё в области проходят 73 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления.