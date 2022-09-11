В ОП РФ обратились к ЦИК с просьбой взять на контроль два факта нарушения на выборах

Общественная палата РФ (ОП РФ) обратилась к Центризбиркому с просьбой взять на контроль и проверить два нарушения на выборах, которые были зафиксированы в Калининграде и Геленджике. Об этом сообщил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

"Общественная палата берёт эти [нарушения] на контроль, и я отправляю письмо на имя председателя ЦИК [Эллы Памфиловой] с просьбой отдельно это изучить и тоже контролировать", — сказал он.

Григорьев пояснил, что в Калининграде наблюдатель заметил, что в урну для голосования опустили два бюллетеня. При этом злого умысла не было, подчеркнул член ОП РФ, листы просто склеились. Однако Общественная палата всё же взяла эту ситуация на контроль. Урну на участке опечатали и отставили, её вскроют после завершения голосования. Бюллетени пересчитают, и уже затем будут приниматься решения относительно документов, которые были в ней до инцидента. По словам Григорьева, ситуация непростая, так как факт нарушения есть, но если аннулировать результаты всех бюллетеней, "то получается, что голоса избирателей надо отменить".

Ещё один случай произошёл в Геленджике. Член ОП РФ рассказал, что видео о том, как "проставляли какие-то отметки в бюллетенях", распространилось в соцсетях.

"Тоже просим ЦИК взять это на контроль. Отправляем два письма, чтобы разобрались с тем, что происходит. Потому что, конечно, такого быть не должно", — сказал Григорьев.