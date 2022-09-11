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11 сентября, 09:25

Памфилова: Избиратели показывают гражданскую позицию в условиях противостояния с Западом

Избиратели в России показывают выдержку и гражданскую позицию в условиях противостояния РФ с западными странами. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос о проведении выборов в текущих международных условиях, глава ЦИК поблагодарила избирателей и все партии за стойкость, когда против страны ополчился весь западный мир.

"Наши люди проявляют выдержку, стойкость и демонстрируют свою гражданскую позицию", — сказала Памфилова.

Памфилова: Избирательная кампания в России проходит спокойно

Памфилова: Избирательная кампания в России проходит спокойно

По мнению председателя ЦИК, если бы Россия повелась на провокации Запада, это было бы слабостью.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила о полном провале попыток Запада вмешаться в выборы в России. По её словам, количество фейков с субботы снизилось примерно в четыре раза.

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Сайт ЦИК РФ

Артур Лапсаков

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