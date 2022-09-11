Памфилова: Избиратели показывают гражданскую позицию в условиях противостояния с Западом

Избиратели в России показывают выдержку и гражданскую позицию в условиях противостояния РФ с западными странами. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Отвечая на вопрос о проведении выборов в текущих международных условиях, глава ЦИК поблагодарила избирателей и все партии за стойкость, когда против страны ополчился весь западный мир.

"Наши люди проявляют выдержку, стойкость и демонстрируют свою гражданскую позицию", — сказала Памфилова.

По мнению председателя ЦИК, если бы Россия повелась на провокации Запада, это было бы слабостью.