Памфилова: Избиратели показывают гражданскую позицию в условиях противостояния с Западом
Избиратели в России показывают выдержку и гражданскую позицию в условиях противостояния РФ с западными странами. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Отвечая на вопрос о проведении выборов в текущих международных условиях, глава ЦИК поблагодарила избирателей и все партии за стойкость, когда против страны ополчился весь западный мир.
"Наши люди проявляют выдержку, стойкость и демонстрируют свою гражданскую позицию", — сказала Памфилова.
По мнению председателя ЦИК, если бы Россия повелась на провокации Запада, это было бы слабостью.
Ранее глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила о полном провале попыток Запада вмешаться в выборы в России. По её словам, количество фейков с субботы снизилось примерно в четыре раза.
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