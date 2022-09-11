Диетолог назвала неожиданные свойства сгущёнки

Качественная сгущёнка состоит всего из четырёх ингредиентов — коровье молоко, сахар-песок, сахар молочный и вода. И если употреблять это лакомство в небольших количествах, то оно даже может принести некоторую пользу, например, придать энергии и бодрости. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Газетой.ru".

"Конечно, не нужно съедать банку разом, но когда нет сил, когда человек очень устал, а ему крайне необходимо быть бодрым, ложка сгущёнки даст эту энергию. Конечно, потом будет своеобразный откат, но в экстренных случаях можно", — сказала она.

Сгущённое молоко является помощником в критических ситуациях, но его следует рассматривать только в качестве лакомства, которое лучше потреблять после обеда, чтобы у организма было достаточно времени на сжигание лишних калорий. А если перед этим удалось съесть овощи, то они смягчат резкий выброс глюкозы в кровь. Кроме того, сгущёнка может заменить различные вредные продукты. Например, лучше съесть её, нежели вафли и торты из магазина или дешёвые конфеты с заменителями, красителями и консервантами, отметила диетолог. А ещё можно выпить чая с этим лакомством вместо газировки. Всё дело в том, что качественная сгущёнка содержит гораздо меньше трансжиров и других вредных веществ.

Однако есть и противопоказания. Сгущённое молоко не рекомендуется пациентам с диабетом, инсулинорезистентностью и нарушениями обмена веществ. А также не следует есть сгущёнку каждый день, ведь большое количество сахара может вызвать зависимость, что грозит большими проблемами со здоровьем, заключила Соломатина.